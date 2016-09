Hans-Jürgen Balz (Autor), Peter Plöger (Autor), Kirsten Dierolf (Mitwirkende): Systemisches Karrierecoaching- Berufsbiografien neu gedacht

hinzugefügt: 8-08-2016

Vandenhoeck & Ruprecht; Auflage: 1 2015, 309 Seiten

ISBN-13: 978-3525403723

Aufbau und Inhalt

Das Buch ist in einen Grundlagen- und in einen Methodenteil gegliedert.

Das Kapitel „Die W-Fragen des Karrierecoachings“ bildet den Beginn des Buches und bietet einen ersten Einstieg in das Thema Karriere. Das darauffolgende Kapitel „Gesellschaftliche und individuelle Antworten auf Berufswahl- und Karrierefragen“ stellt unterschiedliche Berufswahlmodelle und Theorien vor. „Menschenbild und Haltung im systemischen Karrierecoaching“ beschäftigt sich im dritten Kapitel mit den Grundlagen des systemischen Denkens, wie den Konstruktivismus und den systemtheoretischen Grundannahmen und geht auf die systemische Haltung im Karrierecoaching ein. Das Kapitel „Systemische Methoden im Karrierecoaching“ bietet eine Übersicht über Prozesselemente, sowie Ansätze und gibt eine Orientierung über das methodische Vorgehen im Karrierecoaching. Im Kapitel „Führungskräftecoaching“ schreibt die Co-Autorin über das Coaching mit Führungskräften und lässt mit Beispielen in die Anliegen von Führungskräften blicken. Das Kapitel „Anwendungsfragen im Karrierecoaching“ bietet durch Praxisbeispiele einen Einblick in die Aufgabe des Karrierecoachs und setzt sich mit unterschiedlichen Fragestellungen im Karrierecoaching auseinander. Das Buch endet mit einem Anhang, in dem die einzelnen Methoden detailliert beschrieben werden. Sie stehen ebenfalls als Download zur Verfügung.



Bewertung

Das Buch bietet zum einen fundiertes Grundlagenwissen über Karrieren und Laufbahnen und zum anderen eine kleine Methodensammlung, wie z.B. Systemische Fragetechniken, Biografie-arbeit und Methoden zur Ressourcenaktivierung. Durch die klare Struktur von Beschreibung, Zeitaufwand, benötigte Materialien, Ablaufbeschreibung und Besonderes eignen sich die vorgestellten Methoden somit wunderbar für die Arbeit mit dem Klienten im Karrierecoaching. Insbesondere der Versuch der Abgrenzung von den Autoren zu anderen Beratungsformaten empfinde ich als sehr hilfreich, um das Karrierecoaching individuell für sich gut verorten zu können. Auch die unterschiedlichen Anlässe, Möglichkeiten und Herausforderung an den Berater werden umfangreich bearbeitet. Die insgesamt 15 Abbildungen und 7 Tabellen erleichtern den Zugang zu den Themen und hätten weitläufiger im Buch verwendet werden können. Der Wechsel zwischen Theoriewissen, kleinen Übungen und Praxisbeispielen finde ich sehr erfrischend und auflockernd. Das sich an jedem Kapitel anschließende Fazit gibt noch einmal eine knappe Zusammenfassung und bringt das Wesentlichste auf den Punkt.

Fazit:

Das von den Autoren herausgegebenes Buch ist ein rundum gelungenes Nachschlagewerk zu einem sehr facettenreichen Thema.

Erschienen im Vandenhoeck &Ruprecht Verlag

Rezension von Andrea Schlösser (Trainerin, Coach, Mediatorin und Supervisorin)

www.neurolines.de

www.sk-kompetenzentwicklung.de