Ulrich Dehner, Renate Dehner: IntrovisionCoaching

hinzugefügt: 19-12-2016

ISBN 978-3-95891-020-1

IntrovisionCoaching- ein Coachingansatz, der blockierende Verhaltensmuster auflöst, so der Buchrückentext, der einiges verspricht.

Was sich konkret hinter diesem Ansatz verbirgt und wie es im Coaching angewandt werden kann, beschreibt das Autorenpaar Ulrich Dehner (Dipl. Psychologe und Business Coach) und Renate Dehner (Autorin). Zu Beginn des Buches beschreiben die Autoren verschiedene Anlässe, die für IntrovisionCoaching geeignet sind. Es scheint ihnen wichtig, den Handlungsbereich im Coaching mit dem Introvisionsansatz auszubauen, da sie von einer zu schnellen Übergabe vom Coach zum Therapeuten abraten und Coaches mit diesem Buch die Möglichkeit bieten möchten, ihre Methodenkompetenz zu erweitern. Im ersten Kapitel beschreiben Sie die unterschiedlichen Ebenen im Business Coaching und gehen auf die Möglichkeit der Anwendung des IntrovisionCoaching ein. Mit zwei Fallbeispielen wird der Ansatz verdeutlicht. Das zweite Kapitel beschreibt die theoretische Grundlage des Modells, bei der die menschliche Informationsverarbeitung im Mittelpunkt steht und unterschiedliche Bewältigungsstrategien werden genauer unter die Lupe genommen. Weiterhin findet hier eine Erklärung des vielfach genannten Begriffes "Imperativ" statt und das zentrale Prinzip der Achtsamkeit wird verdeutlicht. Die Transaktionsanalyse wird im dritten Teil als Erklärungsmodell eingeführt, mit deren Hilfe der Coach die Knackpunkte und Blockaden der Klienten besser erkennen kann. Es wird die Entstehung von unserem Lebens-Skript, sowie die zwölf Einschärfungen von Berne erläutert. Das vierte Kapitel stellt die Anwendung der Methode vor. Die gewählten Fallbeispiele stellen einen hilfreichen Praxisbezug her.

Die Methode des IntrovisionCoaching ist in diesem Buch gut nachvollziehbar von den Autoren beschrieben, wenngleich aus meiner Sicht weiterführende Literatur empfehlenswert ist. Wie auch selbst von den Autoren formuliert, war das Thema Transaktionsanalyse ein Exkurs und bedarf zum besseren Verständnis einer Vertiefung. Des Weiteren wurde deutlich, dass ein geschulter Umgang mit der Methode hilfreich ist und die aufeinanderfolgenden Abläufe verinnerlicht sein sollten. Die online materialien sind leider nicht sehr umfangreich und könnten ausgebaut werden.

Dieses Buch ist für erfahrende Berater und Coaches, die ihre Handlungskompetenz ausbauen wollen, durchaus zu empfehlen.

Erschienen im managerseminare Verlag.

Rezension von Andrea Schlösser (Supervisorin DGSv, Coach QRC, Mediatorin BM)

