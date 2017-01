Charlotte Friedli: 75 Bildkarten für die Teamentwicklung

ISBN:978-3-407-36587-3

Die 75 Bildkarten zum Themenbereich Teamentwicklung sind eine Sammlung von unterschiedlichen Motiven, die Personen, Natur, Tiere und Gegenstände darstellen. Die im Format DIN A5 großen, farbigen und auf flexiblem Karton gedruckten Bildkarten besitzen eine gute teilweise pixelige Qualität. Eine hilfreiche Ergänzung stellt das im Kartenset beiliegende Booklet mit seinen 30 Seiten dar. Es beschreibt viele Ansätze für die Arbeit mit den Karten und stellt konkrete Übungen mit deren Vorgehensweisen kurz und knapp vor. So gibt es beispielsweise Anleitungen für die Themen Empathie, Rollenerwartungen und Reflexion. Neben Angaben zu der Autorin, sind auf den letzten Seiten des Begleitheftes alle Bildkarten in Miniaturform dargestellt. Das beiliegende Papp-Teampuzzle mit Strandmotiv enthält 20 Teile. Es erinnert eher an eine Urlaubsaufnahme und könnte durch jedes beliebig andere Puzzle getauscht werden. Alle Bildkarten, sowie zugeordnete Sprüche zu den einzelnen Bildern stehen online zum Download bereit. Das Bildkartenset eignet sich gut für den praktischen Einsatz in der Arbeit mit Teams und Gruppen.

Erschienen im Beltz Verlag.

