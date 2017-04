Ursula Avé-Lallemant: Baum-Tests

Nach einem kurzen Vorwort beginnt die Autorin im Abschnitt „Einführung in die Baumzeichnung und ihre Interpretationen“ die Arbeitsweise mit Hilfe des gemalten Baumes gut verständlich zu beschreiben. Hier wäre eine anschließende Übersicht über Deutungsmöglichkeiten hilfreich gewesen, um das hin und her Blättern zu verhindern und ein schnelles Auffinden von Deutungen zu ermöglichen. Im zweiten Teil werden zahlreiche Baumbilder mit möglichen Interpretationen vorgestellt und erläutert. Hier wird deutlich, dass eine gewisse Vorkenntnis des Lesers notwendig ist, um das teilweise verwandte Vokabular wie beispielsweise „Entwicklungsretardierung“ zu verstehen und nachvollziehen zu können. Des Weiteren gehen die gewählten Beispiele sehr tief in die Persönlichkeit des Malers. Die Verwendung des Baum-Tests ist daher für einen Coach/Berater eher ungeeignet und würde den Rahmen des Coachings übersteigen.

Rezension von Andrea Schlösser (Trainerin, Coach, Mediatorin und Supervisorin)

