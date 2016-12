Kids, den ganzen Tag

71263 Weil der Stadt21.10.2017In der Ganztagsschule gibt es während des Essens, in Arbeitsgemeinschaften und in der Hausaufgabenzeit unterschiedliche Anforderungen an die Betreuenden. Auch die SchülerInnen selbst fordern mit persönlichen Besonderheiten wie ADHS, geringen Deutschkenntnissen oder hoher Verhaltensindividualität eine breite Palette an Verhaltensmustern von den Ganztageskräften. Und dann wären da noch die Eltern und…In diesem Seminar geht es um Strukturen, Kommunikationswege, Hilfen im Umgang mit besonde-ren Kindern. Dazu viele praktische Tipps speziell für die Ansprüche an Ganztageskräfte.Stichworte dazu: Möglichkeiten und Grenzen der Ganztagesbetreuung; Störungen – räumlich, per-sonell, organisatorisch; Tipps für die Hausaufgabenzeit; Aufsicht; Wippe – Ruhe und Bewegung, Stille und Lärm; Kids in besonderen Lagen aus der Gruppe sammeln, ansprechen – Umgangshilfen; Kommunikation und Informationswege an der schule; Bedeutung des SpielsLandesakademie für JugendbildungNorbert Frank