Sozialpsychiatrie

Erfurt09.06.2017-25.01.2019Berufsbegleitender StudienkursAdressat/-innen:Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in sozialpsychiatrischen Arbeitsfeldern, die einen Berufs- und Studienabschluss (möglichst in einem sozialen, therapeutischen oder pflegerischen Feld) und eine mindestens einjährige berufliche Tätigkeit mit Menschen mit psychischen Störungen nachweisen können.Ziel dieser berufsbegleitenden Weiterbildung ist es, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus verschiedenen Einrichtungen, Diensten und Angeboten für Menschen mit psychischen Störungen ihre beruflichen Kompetenzen und Handlungsmöglichkeiten weiterzuentwickeln. Das betrifft insbesondere die Veränderung der traditionellen Rollenverteilung des Helfenden und des Hilfesuchenden hin zu einem Dienstleistungsverständnis Sozialer Arbeit.Neue wissenschaftliche Erkenntnisse, Therapieformen und die veränderten Rahmenbedingungen werden in die Weiterbildung direkt einfließen.Fachhochschule ErfurtZentrum für WeiterbildungAltonaer Str. 2599085 ErfurtTel.: 0361 6700 622Mail: weiterbildung@fh-erfurt.de