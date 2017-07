Umgang mit unfreiwilligen Klienten (m/w) - professionelle Einladung zur Kooperation

Düsseldorf21. - 22.09.2017Selten finden KlientInnen vollkommen 'freiwillig' in Ihre Einrichtung oder Behörde und suchen zielgerichtet und motiviert Ihre Beratung. Im beruflichen Alltag müssen Sie häufig mit Situationen umgehen, in denen Ihnen die Klienten zugewiesen werden und/oder Sie möglicherweise Kontrollfunktionen ausüben müssen.Nach erfolgreichem Abschluss- haben Sie Ihr Methodenrepertoire erweitert und IhreGesprächsführung für den Umgang mit schwierigenBeratungssituationen verfeinert- können Sie Klarheit, Effektivität und Entlastung imBerufsalltag schaffen.Ausgewählte Inhalte- Haltungen und Methoden aus dem systemischen Denken und Handeln- Möglichkeiten, in Zwangssituationen dieKooperationsbereitschaft des Gegenübers zu fördern- Übungen in RollenspielenKaiserswerther DiakonieBereich Bildung und ErziehungKaiserswerther SeminareAlte Landstraße 17940489 DüsseldorfTel.+49 (0)211.409 3000Fax +49 (0)211.409 3111Mail: kws@kaiserswerther-diakonie.de