Systemische Kinder- und Jugendlichentherapie (DGSF)

Düsseldorf24.11.2017 - 13.01.2019AbsolventInnen einer zweijährigen Weiterbildung mit Abschluss als Systemische Beraterin oder Berater oder als Systemische Therapeutin oder Therapeut/DGSF lernen systemisch-integratives Arbeiten mit Kindern und Jugendlichen kennen, um die Möglichkeiten dieser Klientel im Umgang mit schwierigen, belastenden, symptomatischen oder krisenhaften Erlebniswelten zu verbessern und ihre jeweilige Persönlichkeit zu stabilisieren bzw. weiterzuentwickeln. Dabei ist die Arbeitsweise mit Kindern und Jugendlichen immer wertschätzend, kreativ, ressourcenorientiert und kontextuiert. Oftmals werden auf spielerische, symbolische und erlebnisaktivierende Weise neue Möglichkeitsräume erfunden und die Spielräume für neues Handeln erarbeitet.Die systemisch-integrative Therapie mit Kindern und Jugendlichen nach dem Konzept von Walther Cormann hat das Ziel, den Aufbau und die Weiterentwicklung einer integrativen Persönlichkeitsstruktur auf der intrapsychischen Ebene bei den jungen Klienten zu ermöglichen. Dieses Therapieverfahren basiert auf den zentralen Annahmen systemtheoretischer Wissenschaft. Konstruktivistische, neurobiologische, bindungstheoretische, entwicklungspsychologische und familientherapeutische Er-kenntnisse sind ebenfalls Bestandteil dieser Aufbauweiterbildung. Hierdurch können komplexe Phänomene, die menschliches Leben und Zusammenleben charakterisieren, adäquat aufgefasst werden. Systemische Beratung und Therapie (mit Einzelpersonen, Paaren, Familien, Gruppen und Kindern und Jugendlichen) hat sich in den letzten Jahrzehnten nicht nur im psychosozialen Bereich bewährt und durchgesetzt, sondern ebenso in (Dienstleistungs-) Unternehmen, im Sozialmanagement, in Verwaltung und in der Politik.Hinweis: Ein nach den Richtlinien der DGSF (DeutscheGesellschaft für Systemische Therapie)Kaiserswerther DiakonieBereich Bildung und ErziehungKaiserswerther SeminareAlte Landstraße 17940489 DüsseldorfTel.+49 (0)211.409 3000Fax +49 (0)211.409 3111Mail: kws@kaiserswerther-diakonie.de