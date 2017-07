Systemische Elternarbeit

Düsseldorf21. - 22.11.2017Manchmal liegt die Idee nahe, untergebrachte Kinder könnten sich ohne ihre 'schwierigen' Eltern in der stationären Unterbringung besser entwickeln. Doch häufig lassen sich Kinder erst auf eine Fremdunterbringung ein, wenn sie die 'Erlaubnis' der Eltern haben. Spätestens zur Vorbereitung von Rückführungen wird Elternarbeit unumgänglich.Nach erfolgreichem Abschluss haben Sie- Handlungsmöglichkeiten für schwierige Elterngespräche kennen gelernt- Einblick in die Möglichkeiten des systemischen Ansatzes erfahren- Ihr Methodenrepertoire für den Umgang mit Eltern erweitert.Ausgewählte Inhalte- Wie gestalte ich den Kontakt zu den Eltern am sinnvollsten- Wie gehe ich mit Konkurrenz-Situationen um- Wie reflektiere ich mit Eltern problematischesErzieherverhalten- Wann darf ich mich auch abgrenzen?Kaiserswerther DiakonieBereich Bildung und ErziehungKaiserswerther SeminareAlte Landstraße 17940489 DüsseldorfTel.+49 (0)211.409 3000Fax +49 (0)211.409 3111Mail: kws@kaiserswerther-diakonie.de