Sozialpsychatrie

Fachhochschule Erfurt, Zentrum für Weiterbildung24.11.2017Ziel dieser berufsbegleitenden Weiterbildung ist es, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus verschiedenen Einrichtungen, Diensten und Angeboten für Menschen mit psychischen Störungen ihre beruflichen Kompetenzen und Handlungsmöglichkeiten weiterzuentwickeln. Das betrifft insbesondere die Veränderung der traditionellen Rollenverteilung des Helfenden und des Hilfesuchenden hin zu einem Dienstleistungsverständnis Sozialer Arbeit.Neue wissenschaftliche Erkenntnisse, Therapieformen und die veränderten Rahmenbedingungen werden in die Weiterbildung direkt einfließen.Die Weiterbildung vermittelt im Rahmen von insgesamt 11 Modulen die folgenden Inhalte:Einführung, Versorgungsstrukturen in der GemeindePersonenzentrierte HilfeplanungPsychiatrie in der GesellschaftPsychische Störungen und Möglichkeiten der BehandlungTrialogische Begleitung von Menschen mit psychischen StörungenGemeindepsychiatrische Versorgung und rechtliche BetreuungMenschen mit psychischen Störungen im Kontext RechtPsychiatrische Pflege, GerontopsychiatrieKreative Methoden in der PsychiatriePraxisbegleitungJedes Modul ist in Präsenz- und Selbstlernphase gegliedert. Die Selbstlernphasen werden durch die Arbeit auf einer Lernplattform unterstützt. Zum Kurs gehört außerdem ein Praxisprojekt.Doreen SiebTel.: 0361 6700-578Fax: 0361 6700-621E-Mail: doreen.sieb@fh-erfurt.de