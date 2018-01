Fachprofil Jugendmedienarbeit - Berufsbegleitende Qualifizierung

hinzugefügt am 11-01-2018 von im fjs e. V.

Alltagsnah und praxisorientiert zielt es auf die Stärkung der Medien- und medienpädagogischen Kompetenz der teilnehmenden Fachkräfte ab. In der Qualifizierung können Teilnehmer das notwendige Fach- und Methodenwissen erweitern, um die Nutzung digitaler Medienwelten innerhalb ihrer Einrichtung kompetent begleiten, auf die Medienaffinität der Heranwachsenden adäquat reagieren und die Anforderungen des Jugendmedienschutzes berücksichtigen zu können. Dabei werden altersangemessene, kreative und partizipative Projekte und Aktivitäten mit und in digitalen Medienwelten gestaltet, die jugendlichen Medienwelten einbezogen und gleichzeitig Aspekte der Medienerziehung berücksichtigt.Aufgrund der Förderung durch den Europäischen Sozialfonds (ESF) und das Land Berlin ist die Teilnahme an der Qualifizierung mit einer Eigenbeteiligung von 215,00€ möglich.Infos und Anmeldung: http://bits21.de/14_Jugendmedienarbeit.htm