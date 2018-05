TERRE DES FEMMES vergibt den Negativ-Preis „Der Zornige Kaktus“

Der „Zornige Kaktus" geht in die vierte Runde: Ab 16. April können bis zum 24. Juni Vorschläge für die diesjährige Preisvergabe eingereicht werden. TERRE DES FEMMES verleiht den Negativpreis an Unternehmen mit besonders frauenfeindlicher Werbung. Vorschläge, in Form von Fotos oder Links, können bis Sonntag, 24. Juni, 00:00 Uhr zugesendet werden. Wichtig beim Einsenden ist: Es muss sich um aktuelle Werbung aus diesem Jahr handeln. Anschließend bestimmt eine Jury, bestehend aus vier gewählten TDF-Frauen, drei Favoriten, die unter Frauenrechte.de und der TDF-Facebook-Seite eingesehen werden können. Eine öffentliche Abstimmung per online entscheidet wer von diesen drei Favoriten der endgültige Sieger des „Zornigen Kaktus“ wird. Die Negativ-Auszeichnung wird am 14. August bekannt gegeben.„Der Zornige Kaktus“ wird von TERRE DES FEMMES an Unternehmen vergeben, die sexistische Bilder oder Slogans als Werbestrategie nutzen. „Sexistisch ist Werbung dann, wenn der Frauenkörper in keinerlei inhaltlichem Zusammenhang mit dem beworbenen Produkt steht; wenn er lediglich instrumentalisiert wird – nach dem zweifelhaften Motto ´Sex sells`“, erklärt Inge Bell, stellvertretende Vorstandsvorsitzende von TERRE DES FEMMES.Durch den „Zornigen Kaktus“ wird auf das Ausmaß frauenfeindlicher Werbung aufmerksam gemacht. „Sexistische Werbung bewirkt, dass sich Rollenbilder und Klischees verfestigen, von Generation zu Generation Vorurteile weitergegeben werden und sich so die Abwertung und Verachtung von Frauen immer weiter fortsetzt.“ sagt Inge Bell. Sexistische Werbung spiegelt den existierenden Sexismus in der Gesellschaft wieder und trägt zur Fortführung von Frauenverachtung/Frauenfeindlichkeit bei. Deshalb fordert TERRE DES FEMMES, den Werbekampagnen, die unter dem Motto ´Sex sells´ von Unternehmen veröffentlicht werden, ein Ende zu setzen.Hier die Kriterien, die eine Werbung für den „Zornigen Kaktus" qualifizieren. Die Werbung muss aktuell sein und mindestens einer dieser Punkte erfüllen:- Mädchen und Frauen werden abwertend dargestellt- Mädchen und Frauen werden als (allzeit verfügbare) Sex-Objekte inszeniert- zwischen Produkt und Model besteht kein nachvollziehbarer Zusammenhang- in der Werbung wird Gewalt gegen Frauen oder Mädchen verherrlicht oder heruntergespielt.Auf unserer Homepage sind Beispiele mit Kriterien zu sexistischer Werbung: https://http://www.frauenrechte.de/online/index.php/themen-und-aktionen/frauenfeindliche-werbung/checkliste Bitte schicken Sie Ihre Preisvorschläge mit einem Nachweis wie Link, Screenshot und Foto vom 16. April bis zum 24. Juni an kaktus@frauenrechte.de mit Ihrem Vor- und Nachnamen und Ihrer Telefonnummer (für Rückfragen) an uns und vermerken Sie, ob Sie damit einverstanden sind, dass wir Ihren Namen neben der eingereichten Werbung auf unserer Homepage publizieren dürfen oder ob Sie anonym bleiben wollen. Über die von der Jury ausgewählten drei Favoriten kann zwischen 20. Juli und 5. August auf der TDF-Homepage ( https://http://www.frauenrechte.de/online/index.php ) und bei Facebook ( https://http://www.facebook.com/terre.des.femmes/ ) abgestimmt werden.