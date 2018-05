Care-Berufe aufwerten

„Der Tag der Arbeit sollte eine gesellschaftliche Debatte befeuern, die weit über den Tellerrand des politischen Tagesgeschäfts hinausreicht. Mit der Digitalisierung weiter Teile der Wirtschaft muss ein genereller Paradigmenwechsel zur Bewertung von Arbeit angestoßen werden, der in erster Linie die Arbeit am Menschen aufwertet. Über eine Million Menschen arbeiten gegenwärtig in Care-Berufen wie der Pflege, der Krankenpflege oder in Kindertagesstätten. Gelingt es uns, die Arbeitswelt dieser Berufsfelder spürbar aufzuwerten, wäre dies eine erste Antwort auf die Digitalisierung und die mit ihr verbundene Erosion von Jobs in standardisierten Berufsfeldern.Die Politik muss den Irrweg der generalistischen Ausbildung in der Pflege verlassen und mit einem verbesserten Personalschlüssel sowie einer Ausbildungsoffensive auf den akuten Pflegenotstand in Deutschland antworten. Die von der Bundesregierung versprochenen 8000 zusätzlichen Jobs sind ein erster Anfang. Allerdings fehlen zehntausende von Pflegekräften und das Problem wird sich drastisch verschärfen, wenn das Schwert der Demografie die Branche trifft. Die Digitalisierung der Arbeitswelt bietet unserer Gesellschaft die große Chance, über die Aufwertung der Care-Jobs das Notwendige, also neue Jobs zu schaffen, mit dem Menschlichen, einer besseren Betreuungssituation von Pflegebedürftigen und Heranwachsenden, zu verbinden."