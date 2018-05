Erste Medienhelden: Welche Favoriten haben die Kleinsten? Was überfordert sie?

München, 08.05.2018 • „Nella ist so cool, weil sie Menschen rettet. Sie ist ein Kind, aber sie macht das ganz alleine“, so beschreibt die 5-jährige Alba ihre Lieblingsfigur Nella, die Ritterprinzessin. Heldenhafte Retter, mutige Kämpfer und selbstlose Helfer kommen bei Medienanfängern besonders gut an. Welche Figuren bei den Kleinen außerdem beliebt sind und welche Sendungen sie gerne sehen, hat sich FLIMMO in der aktuellen Kinderbefragung von 3- bis 6-Jährigen erzählen lassen.Kinder achten bei ihren Medienhelden vor allem auf besondere Fähigkeiten und Eigenschaften, wenn Feuerwehrmann Sam beispielsweise einen Brand löscht oder Bibi und Tina besonders gut reiten können. Manche der befragten Kinder betonten auch das Aussehen oder liebenswerte Eigenheiten, wie die rote Schleife von Conni oder das Augenklimpern der Maus. Anderen zu helfen und sie aus gefährlichen Situationen zu befreien, wurde von vielen Kindern positiv erwähnt. Ein weiteres zentrales Motiv, das insbesondere Jungen, aber auch Mädchen an ihren Lieblingssendungen fasziniert, ist der Kampf zwischen Gut und Böse. Dass es da manchmal für die jungen Zuschauer zu viel werden kann, haben einige Antworten durchblicken lassen. Gerade wenn die Lieblingsfigur in Gefahr gerät oder Eltern sterben, kann dies kleine Kinder überfordern.Auffällig ist auch, dass viele der befragten Kinder angaben, vom Spielzeug bis zum T-Shirt verschiedene Produkte von ihren TV-Helden zu besitzen. Oft war den Kindern ein gemeinsames Ansehen der Sendung mit Eltern oder Geschwistern wichtig. Die Unterscheidung in klassisches Fernsehen oder nicht-lineares, ist dabei für sie noch schwierig, auch wenn einige der Kinder angaben, über Tablet und PC fernzusehen.Der ausführliche Bericht zur FLIMMO-Kinderbefragung liefert viele weitere Ergebnisse.Er ist online abrufbar unter: http://www.flimmo.tv/kinderbefragung Pressekontakt: Annegret Lassner, Telefon 089/63 808 281, E-Mail annegret.lassner@blm.de