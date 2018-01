FLIMMO-Ausgabe 1/2018 jetzt kostenlos erhältlich

München, 08. Januar 2018 – YouTube wird zunehmend von 6- bis 13-Jährigen genutzt. Auch wenn Eltern es häufig nicht nachvollziehen können, sind Kinder fasziniert von der Videoplattform, den Social-Media-Stars und den dort präsentierten Themen. Ob Let’s Plays, lustige Challenges oder Erklärungen zu Problemen des Alltags oder zu Fragen aus der Schule: Mädchen und Jungen finden teilweise anschauliche Hilfestellung. Manches ist für sie aber auch nicht geeignet.YouTube hat seine Tücken und Eltern sollten deshalb aufmerksam beobachten, mit welchen Inhalten ihre Kinder in Berührung kommen – sei es gewollt oder auch zufällig, weil der nächste Clip automatisch startet oder ungeeignete Vorschläge am Rand angezeigt werden. Außerdem sollte den Mädchen und Jungen bewusst gemacht werden, dass hinter so manchem Kanal auch finanzielle Interessen stecken, etwa wenn mehr oder weniger beiläufig auf bestimmte Produkte hingewiesen wird.Um etwas Licht ins Dunkel zu bringen, hat FLIMMO 6- bis 13-Jährige danach gefragt, welche YouTuber und Kanäle die Mädchen und Jungen kennen, welche sie gerne sehen – und ob sie die Werbe- und Vermarktungsmechanismen auf der Plattform durchschauen. Außerdem finden Eltern in der aktuellen Ausgabe Tipps, worauf sie achten sollten, wenn ihre Kinder YouTube nutzen.Weitere Texte im FLIMMO 1/2018:· Rund ums Fernsehen: Fernseherziehung - Regeln richtig machen· FLIMMO erklärt: Alterseinstufungen - Wer macht was und warum?· Rundum vermarktet: Mascha und der BärWie immer gibt es die komplette Broschüre auch als PDF zum Herunterladen auf http://www.flimmo.tv Pressekontakt:Nina Kolde, Telefon 089/63808-279, E-Mail: nina.kolde@blm.de